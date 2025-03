Oscar-utdelingen 2025: Alle kategorier og vinnere

HQ

For noen timer siden ble 97th Annual Academy Awards (Oscar-utdelingen) avsluttet, da de største og mest talentfulle skuespillerne og stjernene fra hele verden strømmet til Los Angeles i håp om å dra hjem med et svært sjeldent trofé. Nå som showet er over, lurer du kanskje på hvem som har vunnet i hver av de mange kategoriene. Vi har samlet alle kategoriene og vinnerne nedenfor. Den fullstendige listen over de nominerte finner du her.

Beste film



Anora



Beste regi



Anora - Sean Baker



Skuespiller i en hovedrolle



Adrien Brody - The Brutalist



Skuespiller i en birolle



Kieran Culkin - En skikkelig smerte



Skuespillerinne i en hovedrolle



Mikey Madison - Anora



Skuespillerinne i en birolle



Zoe Saldaña - Emilia Pérez



Animert spillefilm



Flyt



Beste originalmanus



Anora



Beste adapterte manus



Konklaven



Beste kinematografi



Brutalisten



Beste kostymedesign



Wicked



Beste sminke og hårstyling



The Substance



Beste redigering



Anora



Beste produksjonsdesign



Wicked



Beste originale filmmusikk



The Brutalist



Beste originale sang



El Mal fra Emilia Pérez



Beste visuelle effekter



Dune: Del to



Beste lyd



Dune: Del to



Beste internasjonale film



Jeg er fortsatt her



Beste dokumentarfilm



Intet annet land



Beste dokumentariske kortfilm



Den eneste jenta i orkesteret



Beste animerte kortfilm



I skyggen av Cypress



Beste live action-kortfilm