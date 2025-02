Northern League of Legends Championship vil ha en personlig vinterfinale LAN

HQ

Northern League of Legends Championship, som er European Regional League (divisjonen under League of Legends EMEA Championship) for Storbritannia, Irland og Norden, vil være vertskap for en personlig og direktesendt finale for sin Winter Split.

Dette har nylig blitt bekreftet, og det ble lagt merke til at i begynnelsen av mars, henholdsvis 1. og 2. mars, vil action strømme til byen Nottingham for å ta over en del av Nottingham Trent University for å vise Lower Bracket Finals på den første dagen og deretter Grand Final på den andre dagen.

Turneringen har en premiepott på 10 000 euro, men den store og spennende belønningen er den direkte kvalifiseringen til EMEA Masters Winter for vinneren. Her vil de beste lagene fra hver av de deltakende ERL-ene kjempe om flere pengepremier og et større og mer iøynefallende trofé.

I henhold til NLC Winter Finals -arrangementet vil begge dager være vertskap for handling mellom 9:00 GMT og 15:00 GMT lokal tid, og billetter er tilgjengelige for å ta tak i i dag.