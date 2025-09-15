NRG kåret til vinner av Rocket League Championship Series 2025

HQ

I går strømmet mange av de beste lagene og spillerne på Rocket League til Frankrike for å konkurrere i Rocket League Championship Series 2025 World Championship. Totalt var 20 lag til stede i løpet av hele arrangementet og kjempet om trofeet og en del av premiepotten på 1,2 millioner dollar, men bare én gruppe klarte å sikre seg denne prisen, et lag som nå er tilbake på toppen etter flere års fravær.

NRG Laget som vant over Team Falcons i finalen, sikret seg trofeet. Dette setter NRG tilbake på fjelltoppen etter sist å ha sittet på tronen helt tilbake i 2019. Det var en ganske overbevisende seier for NRG, da de beseiret Falcons 4-1, og til og med så dominerende ut andre steder i turneringen, og beviste at de fortjente å løfte trofeet og sole seg i heder og ære.

Spørsmålet er nå om NRG har det som skal til for å forsvare tittelen når sesongen 2026 sparkes i gang, og mange vil ha det nordamerikanske laget i siktet.