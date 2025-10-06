NRG kronet Valorant Champions 2025-vinner

HQ

Sesongen 2025 Valorant Champions Tour er over. Denne siste helgen fant de siste kampene sted, og i går var øyeblikket at den store finalen ble arrangert og så Fnatic ta på NRG for retten til å løfte pokalen.

Etter en spennende og krevende kamp som gikk til siste slutt, klarte NRG å vinne 3-2 over Fnatic. Det var nesten et stort comeback for Fnatic, da NRG gikk opp 2-0 for å starte serien, før Fnatic sikret seg back-to-back kartseire, før NRG kom tilbake på sporet og hevdet serien for sine egne.

Med dette resultatet kan NRG ikke bare titulere seg som verdensmester og løfte pokalen, men organisasjonen kan også reise hjem med 1 million dollar i premiepenger, mens Fnatic må nøye seg med 400 000 dollar i pengepremier.