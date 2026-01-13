NRG vender tilbake til konkurransedyktig League of Legends etter oppkjøp av DarkZero

HQ

Tilbake på slutten av 2025 ble det avslørt at esportsorganisasjonen DarkZero Esports hadde bestemt seg for å kjøpe esports-eiendelene til NRG for en ukjent avgift. Avgjørelsen skjedde rett før jul, og endte opp med å gli under radaren litt, men allerede ser vi virkningen av denne avtalen.

Det har blitt avslørt at NRG vil komme tilbake til en verden av konkurransedyktig League of Legends på grunn av denne avtalen. Det tidligere teamet til DarkZero som opererte i North American Challengers League (Tier 2-divisjonen under LCS i regionen) vil nå bli NRG, med håp om at det kan komme videre og sikre seg en plass i LCS i god tid.

Det er ikke noe ord om vaktlisten som vil bli omtalt ettersom NACL sesongen ikke starter på seks uker, noe som betyr at det er god tid til kunngjøringer, men det vi vet er at kjernelisten er låst inn og utprøvingene er i gang for å fylle de tomme stedene. Det store spørsmålstegnet dreier seg om hovedtrenerrollen, ettersom NRG for øyeblikket søker etter denne jobben også.

Når vi snakker om hva NRG har til hensikt ut av dette laget, forklarer det: "Vi tror vi kan være en meningsfull del av tier 2-økosystemet mens vi kjemper oss tilbake til LCS. Vårt fokus er på talentutvikling og å inspirere neste generasjon spillere her i Nord-Amerika.