NTMR blir The Finals 2025-mester med seier i Grand Major

Selv om det bare klarte å klemme seg inn i The Finals Grand Major sluttspill med en seier i eliminasjonsrunden i siste øyeblikk, har NTMR vist seg å være laget å se på i den siste serien med kamper, ettersom troppen var hode og skuldre over resten i turneringen som skjedde på DreamHack Stockholm i helgen.

Stablet opp mot Team Secret, Spacestation Gaming, og Fnatic, NTMR scoret fem poeng i sluttspillet, noe som var nok til å kutte arrangementet kort, da det noterte seg to poeng i begge de to første kampene, før det gikk poengløst i den tredje og deretter la til et siste poeng i det fjerde spillet, noe som var nok til å se at det nådde det nødvendige seiersantallet på fem poeng.

I tillegg til at laget ble kåret til verdensmestere i 2025, har dette resultatet også ført til at laget stakk av med 37 500 dollar i premiepenger, noe som gjør dem til det laget man bør holde øye med foran 2026-kampanjen.