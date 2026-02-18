Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
esports
Overwatch

NTMR går ut av konkurransedyktig Overwatch da det revurderer sin plass i esport

Denne avgjørelsen påvirker både hovedlaget og Academy-teamet.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Til tross for å være en ganske sentral aktør i den tidlige delen av Overwatch Champions Series, har dette tydeligvis ikke gått over til noe mer betydelig for organisasjonen NTMR, ettersom laget har kunngjort sine planer om å forlate esport og revurdere sin plass i konkurransekretsen.

Som bekreftet i et innlegg på X, slipper NTMR og sier farvel til både hovedlisten Overwatch og også NTMR Academy-teamet, noe som betyr at det ikke lenger vil støtte et lag i OWCS-kvalifiseringskampene.

Årsaken bak denne endringen forklares som sådan: "På dette tidspunktet vil vi revurdere fremtiden vår i Overwatch Esports. Som en del av denne prosessen vil vi ikke stille et lag til OWCS-kvalifiseringskampene, i stedet for å bruke tid og ressurser på å avgjøre om det eksisterer en fremtid for NTMR i tittelen.

Organisasjonen avslutter med å be fansen om å holde utkikk etter en endelig avgjørelse om organisasjonens fremtid i konkurransesammenheng Overwatch.

Når det gjelder spillerne og de ansatte som er berørt av denne endringen, kan du se navnene på alle de som nå står uten jobb på bildet nedenfor.

Overwatch

Relaterte tekster

0
Overwatch (Switch)Score

Overwatch (Switch)
ANMELDELSE. Skrevet av John-Edvard Genius

Blizzard har hørt på fansen og har nå lansert Overwatch på Nintendo Switch. John-Edvard har testet det.



Loading next content