NTMR går ut av konkurransedyktig Overwatch da det revurderer sin plass i esport

Til tross for å være en ganske sentral aktør i den tidlige delen av Overwatch Champions Series, har dette tydeligvis ikke gått over til noe mer betydelig for organisasjonen NTMR, ettersom laget har kunngjort sine planer om å forlate esport og revurdere sin plass i konkurransekretsen.

Som bekreftet i et innlegg på X, slipper NTMR og sier farvel til både hovedlisten Overwatch og også NTMR Academy-teamet, noe som betyr at det ikke lenger vil støtte et lag i OWCS-kvalifiseringskampene.

Årsaken bak denne endringen forklares som sådan: "På dette tidspunktet vil vi revurdere fremtiden vår i Overwatch Esports. Som en del av denne prosessen vil vi ikke stille et lag til OWCS-kvalifiseringskampene, i stedet for å bruke tid og ressurser på å avgjøre om det eksisterer en fremtid for NTMR i tittelen.

Organisasjonen avslutter med å be fansen om å holde utkikk etter en endelig avgjørelse om organisasjonens fremtid i konkurransesammenheng Overwatch.

Når det gjelder spillerne og de ansatte som er berørt av denne endringen, kan du se navnene på alle de som nå står uten jobb på bildet nedenfor.