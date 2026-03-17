Nvidia kaller DLSS 5 et "GPT-øyeblikk", men internett kaller det en vits

Mandag kveld avduket Nvidia sin nye DLSS 5-teknologi, hvor inkluderingen av AI for å forbedre grafikken, spesielt ansiktsdetaljer, fikk mest oppmerksomhet - en utvikling selskapet mener er det neste store spranget fremover i spillverdenen. For å illustrere dette ble det også lansert en kort video som viser hvordan spill kan forbedres med teknologien, som du kan se nedenfor.

Nvidias grunnlegger og administrerende direktør Jensen Huang kommenterer det han mener er et gigantisk sprang fremover:

"Tjuefem år etter at NVIDIA oppfant den programmerbare shaderen, oppfinner vi datagrafikken på nytt igjen. DLSS 5 er grafikkens GPT-øyeblikk - en blanding av håndlaget gjengivelse og generativ kunstig intelligens som gir et dramatisk sprang i visuell realisme, samtidig som kunstnerne beholder den kontrollen de trenger for å uttrykke seg kreativt.

Datagrafikk blir levende, hva har vi gjort nå? Vi har smeltet sammen kontrollerbar 3D-grafikk, den grunnleggende sannheten i virtuelle verdener, de strukturerte dataene i virtuelle verdener og de genererte verdenene. Vi kombinerte 3D-grafikk med generativ AI og probabilistisk databehandling.

Den ene er fullstendig prediktiv, mens den andre er probabilistisk, men likevel svært realistisk. Innholdet er både vakkert og kontrollerbart. Konseptet med å kombinere strukturert informasjon og generativ AI vil gjenta seg i den ene bransjen etter den andre. Strukturerte data er grunnlaget for pålitelig AI."

Selv om teknologien utvilsomt er imponerende, er det ikke sikkert at internett har latt seg imponere. Tvert imot har kritikken vært massiv. Nvidias "forbedrede" ansikter ligner sjelden på det spillutvikleren opprinnelig hadde sett for seg, og dessverre har de en slående likhet med den typisk glansløse og fantasiløse AI-en du får når du ber Grok eller ChatGPT om å forbedre et bilde eller gjengi en vakker person.

Vi har scrollet gjennom utallige innlegg i kommentarfelt og på sosiale medier, og kan bevitne at så godt som alle som har tatt seg tid til å kommentere, er gjennomgående negative til det de anser som automatisert AI-sludder.

Her er et utvalg fra Resetera og YouTube:



"Nå kan spillet ditt se ut som et AI-generert bilde wow"



"dette er ikke en aprilspøk"



"Vi døde i 2020 og er i helvete akkurat nå"



"ser ut som det endrer fullstendig hva utviklerne opprinnelig designet. mer enn merkelig."



"Mitt førsteinntrykk er det samme som kommentarene ... i det minste for ansikter ser det ut som om de har lagt på et AI-skjønnhetsfilter."



"Ser ut som snapchat-filtre."



"Hvorfor har hun plutselig på seg leppestift?!? Wtf."



"Dette er helt forferdelig."



"Dette er bare å endre kunsten og karakterdesignet til noe som ligner et AI-"skjønnhetsfilter". Det ser jævlig forferdelig ut."



Hva synes du selv om teknologien?