Nvidia kansellerer RTX 4080-grafikkort

Det har ikke engang gått en måned siden Nvidia offisielt annonserte de imponerende RTX 4090- og RTX 4080-grafikkortene sine, så du kan si at de endrer mening ganske raskt og gjør noe litt spesielt.

For selskapet kunngjør at det "ulanserer", eller enklere sagt kansellerer den 12GB store utgaven av RTX 4080-kortet sitt, noe de hevder skyldes at å ha selge to kort med samme navn bare blir forvirrende for folk. Dermed blir det bare Nvidia RTX 4080 16GB som slippes den 16. november.