Nvidia oppgraderer offisielt GeForce Now

Under Nvidias store CES-pressekonferanse var det naturligvis ikke bare fokus på nye produkter, men også deres tjenester, og her snakker vi spesifikt om GeForce Now. Nvidia har allerede i flere omganger oppgradert kvaliteten av de spillet som strømmes gjennom tjenesten, og nå gjør de det samme igjen.

De avslørte flere detaljer om den nye RTX 3080-baserte strømmingen man kan se frem til, som gir 4K HDR på Nvidias egne Shield-produkter, samt 1440p/120fps på PC og Mac.

Man kan få et abonnement på seks måneder for 990 kroner, som gir adgang til over 1100 spill. Både LG og Samsung har nå integrert GeForce Now, som betyr at du kan spille direkte fra fjernsynet, og begge har NVIDIA Reflex også.