Nvidia RTX3080 klarer ikke å kjøre The Medium i 60 bilder i sekundet

The Medium slippes i dag til PC og Xbox Series. Vi liker det veldig godt, men det er ingen tvil om at det er et krevende spill ettersom det ofte kjører to separate spillverdener samtidig. Faktum er at ikke engang Nvidias svindyre RTX3080 klarer å kjøre det i 60 bilder i sekundet.

DSOGaming noterer dette etter å ha prøvekjørt Bloober Teams skrekkeventyr på en PC utstyrt med i9-9900K CPU, 16GB av DDR4/3800Mhz RAM og et Founder's Edition Nvidia Geforce RTX3080. Den klarer faktisk heller ikke å kjøre det i 60fps selv med Ray Tracing avslått og i 1080p.

Bloober Team presenterte nylig PC-kravene og skrev da at målsettingen var 30 bilder i sekundet for alle oppløsninger, så å doble det krever åpenbart mye. Vi antar at Bloober Team kommer til å finpusse spillet fremover for å få det til å flyte bedre, men 60fps er nok bare noe vi kan drømme om her.