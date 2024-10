Nvidia vil være vertskap for en hovedpresentasjon på CES 2025

HQ

For noen dager siden lekket en rekke spesifikasjoner og ga oss et første glimt av det som ser ut til å være 50 Series av Nvidia GeForce RTX-grafikkort. I lekkasjen ble det aldri notert en fast kunngjøring eller utgivelsesdato, men det ser ut til at vi endelig kan ha et svar på førstnevnte.

Fordi Nvidia har bekreftet at det vil være til stede på CES 2025, og at administrerende direktør Jensen Huang vil være vert for en hovedpresentasjon for å starte den store teknologikonvensjonen. Vi vet ikke nøyaktig hva som vil bli omtalt i denne presentasjonen ennå, men det virker svært sannsynlig at 50 Series av GPUer vil bli vist til verden, spesielt siden 40 Series ankom sent i 2022, noe som betyr at denne generasjonen maskinvare faktisk har vært ganske lang for Nvidias nylige standarder.

Fremvisningen vil skje klokken 2:30 GMT / 3:30 CET den 7. januar for oss i Storbritannia og Europa, og du kan sjekke det ut live ved å gå over her.