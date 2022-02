Ny Bloodborne-tegneserie kommer gratis i mai

HQ

Til tross for at det har gått over seks år siden Bloodborne og utvidelsen The Old Hunters kom ut skjer det stadig med jevne mellomrom at spillet snakkes mye om på sosiale medier og forum verden over. Det skyldes ikke bare ryktene om en oppfølger, men også at det fascinerende universet stadig utvides på andre måter. I mai er det tid for enda mer.

Titan Comics avslører at de starter enda en Bloodborne-tegneserie den 7. mai, og gledelig nok vil første del bli tilgjengelig helt gratis. Denne gangen vil fokuset tydeligvis være på hvordan det er å være en vanlig person i FromSoftware og PlayStation sitt univers, for den nye serien har følgende beskrivelse:

"Gå inn i byen Yharnam sett gjennom øynene til dens innbyggere når nye jegere inntar gatene for å slåss mot den grusomme og uvanlige epidemien som har grepet byen. I den mørke natten vil familier og tro testes."

Du kan uansett være trygg på å få se jegerne i aksjon siden coveret helt klart minner om de forrige seriene.