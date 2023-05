Ny Bungie-undersøkelse spør fans om de ønsker å spille et nytt Destiny

HQ

Da Bungie lanserte Destiny 2 i 2017, lovet studioet at det ville gi minst 10 års kontinuitet for romskytespillet, og så langt er det mer enn å levere på det løftet. De årlige utvidelsene gjør det klart at historien om Guardians' langt fra er over (selv om den nåværende buen ser ut til å avsluttes neste år med Destiny 2: The Final Shape).

Til tross for dette må utvikleren begynne å se fremover for å begynne å tenke på hvor de skal videre som studio, og derfor har de lansert en ny undersøkelse som spesifikt spør spillere om de vil være interessert i å spille en ny Destiny tittel (takk, The Game Post).

Dette betyr ikke at vi nødvendigvis får Destiny 3. Det er alltid muligheten for at Bungie vil ta et stikk på nye formler som Riot har gjort med sine League of Legends spin-offs, men gitt studioets merittliste og erfaring, er det mer sannsynlig at de vil holde seg i skytespillbransjen, om enn kanskje med en ny spillmotor.

Vil du spille Destiny 3, eller foretrekker du et helt nytt spill med en annen sjanger?