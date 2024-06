Ny Elden Ring -oppdatering endrer spillets siste kamp fullstendig

HQ

Elden RingI dag lanseres DLC-en til Shadow of the Erdtree, og i forkant av at alle kaster seg ut i Shadow Lands, har en ny oppdatering blitt sluppet til spillet. Patch 1.12 bringer mange endringer vår vei, med noen virkelig viktige som kommer to år etter spillets utgivelse.

I de fullstendige oppdateringsnotatene skiller noen store ting seg ut. Den mest åpenbare er at vi nå, i den siste kampen mot Elden Beast, kan påkalle vår elskede mount Torrent. For alle som plukker opp spillet for første gang for å spille Shadow of the Erdtree, vil du aldri kjenne smerten ved å løpe hele veien over arenaen for å få to treff på Elden Beast før han slynger seg bort til den andre siden.

Dette endrer den endelige bosskampen fullstendig, ettersom det tillater et bevegelsesnivå som spillerne har ønsket seg en stund, og vil sannsynligvis gjøre kampen mye mer håndterbar. Andre steder i oppdateringen ser vi også at nye frisyrer kommer inn, sammen med nye endringer i inventaret ditt. Du vil kunne se nyervervede gjenstander med et utropstegn ved siden av dem, og nylige gjenstander vil også få sin egen fane i varelageret ditt.

Påkallingsbassenger blir også endret, slik at du kan aktivere og deaktivere individuelle bassenger og la aktive påkallingsbassenger bli overført til New Game+.

Kommer du til å spille Elden Ring DLC i dag?