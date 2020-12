Ny Genshin Impact-oppdatering introduserer to nye karakterer og et nytt område

Du ser på Annonser

Genshin Impact gjorde et ganske stor inntrykk på spillverden i 2020. Det Breath of the Wild-liknende free-to-play-spillet står nemlig for en av årets mest overraskende suksesshistorier.

Utviklerne fra miHoYo har nå avslørt litt av hva vi har i vente i spillets kommende oppdatering. Det gjorde de i en video på YouTube.

For eksempel tilføyes et nytt område kalt Dragonspine. Det beskrives som "an enormous mountain that holds the remains of the venomous dragon, Durin, who fell here after the battle with Dvalin." Her venter dyp snø, kulde, giftig blod og monstre.

Utover det fikk vi også en kikk på to nye spillbare 5-stjerners karakterer, Albedo og Ganyu. Albedo er en sverdfektende alkemist, mens Ganyu er mer mystisk med sine lilla øyne og lange blå hår.

Denne oppdateringen kommer til alle plattformer den 23. desember.