Ny Ghostbusters-animasjonsfilm på trappene

HQ

I følge Deadline, Sony Animation og Netflix slår seg sammen for å bringe en ny animert Ghostbusters-film til liv. Mens plottdetaljer forblir tett under innpakning, er det bekreftet at Kris Pearn vil regissere filmen. Dette nye prosjektet vil utvide Ghostbusters-universet, etter suksessen med den siste live-actionfilmen, Ghostbusters: Frozen Empire, som ble utgitt tidligere i år.

Animasjonsfilmen vil utfylle den tidligere annonserte Ghostbusters-animasjonsserien, som også er under utvikling i samarbeid med Netflix og Sony Pictures Animation. Den animerte serien, som er rettet mot barn og familier, er det siste tilskuddet til den voksende Ghostbusters-franchisen, som har sett flere vellykkede filmer og TV-serier siden debuten i 1984. Kilder antyder at den animerte filmen potensielt kan speile suksessen til Spider-Verse-filmene, med sikte på å levere en lignende effekt både kritisk og på billettkontoret.

Ghostbusters-universet fortsetter å ekspandere, og fansen er ivrige etter å se hvordan denne nye animasjonsfilmen og serien vil tilføre nye lag til den ikoniske franchisen. Med et sterkt team bak prosjektet, inkludert Jason Reitman og Gil Kenan fra Ghost Corps, ser fremtiden til Ghostbusters i animasjon lovende ut.

Hva gleder du deg mest til å se i den kommende Ghostbusters-animasjonsfilmen og -serien?