Ny GTA VI-lekkasje avslører skjermbilde fra Rockstar Studios

En nylig lekkasje har gitt et glimt inn i utviklingen av Grand Theft Auto VI, som viser et skjermbilde tatt i Rockstar Games 'studioer tilbake i 2020. Dette nye bildet, delt av GTAVInewz i et innlegg på X, viser karakteren kjent som Lucia som står ved siden av en vegg, med fraktcontainere synlige i bakgrunnen. Det som fanger øyet er PlayStation 5-utviklingssettet plassert på et skrivebord i forgrunnen, og gir et ekstra lag med autentisitet til lekkasjen. Selv om bildet er gammelt, og dateres omtrent fem år tilbake, tyder det på at Rockstar allerede var dypt inne i utviklingen i løpet av den tiden.

Selv om skjermbildet ikke avslører mye sammenlignet med tidligere spilllekkasjer, viser det et nytt sted som ikke hadde vært en del av tidligere rykter. Noen spillere spekulerer i at det kan være et verft eller til og med en militærbase, selv om stedet kan ha endret seg gjennom årene. Den mest slående detaljen er imidlertid den veldefinerte skyggen av Lucia, som skiller seg ut til tross for bildets alder. Fans diskuterer ivrig implikasjonene av denne oppdagelsen, med tanke på hvor lite offisiell informasjon som har blitt delt av Rockstar nylig.

Mens vi venter på nyheter om GTA VI, er stillheten fra Rockstar Games øredøvende. Etter den første traileren for over et år siden, begynner fansen å bli utålmodige og lurer på når de vil få mer konkrete detaljer om spillets fremgang. Med så lang tid mellom oppdateringene, tror du Rockstar vil overraske oss med noe stort snart?