Ny Hyrule Warriors: Age of Calamity-trailer viser Purah og Robbie i sine yngre dager

Om drøyt en måned slippes Hyrule Warriors: Age of Calamity til Switch, som lar oss oppleve hendelsene som fant sted før The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Det henger historiemessig altså ikke sammen med originale Hyrule Warriors. I en ny trailer får vi nå treffe Robbie og Purah, som begge er "kritiske for kampen mot Calamity Ganon" ifølge Nintendo. Disse to møter man også i Breath of the Wild, men i Age of Calamity får vi se dem i sine yngre dager.

Eksakt hva de gjør får vi se når spillet slippes.