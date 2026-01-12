Ny Lego Batman stemmeskuespiller sier "det er veldig skummelt" å være i Legacy of the Dark Knight

HQ

I lang tid var folk litt lei av Traveller's Tales Lego-spillene, som ofte føltes som karbonkopier av hverandre og ble utgitt altfor ofte (to per år var ikke uvanlig, og noen ganger til og med tre). Men etter utgivelsen av The Lego Movie 2 Videogame i 2019 har tempoet avtatt betraktelig, og siden den gang har studioet faktisk bare gitt ut ett Lego-spill, nemlig Lego Star Wars: The Skywalker Saga fra 2022.

I år er det imidlertid på tide igjen med Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, som ser ut til å bli det mest påkostede Lego-spillet til dags dato. Denne gangen spilles Batman selv av Shai Matheson, som tidligere har medvirket i flere TV-serier og som stemmeskuespiller i dataspill som Until Dawn, Star Wars: Outlaws, Final Fantasy XVI, og nå sist i Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.

Å spille Batman blir imidlertid hans største og viktigste rolle til dags dato, og i et intervju med GamesRadar+ forteller han om æren, nervøsiteten og avslører at han er en stor fan av den ikoniske DC-helten :

"Jeg har vært Batman-fan hele livet, så jeg føler at jeg har det i blodet. Jeg har sett filmene siden jeg sannsynligvis var for ung. Batman Returns er min favorittfilm gjennom tidene, uavhengig av Batman. Michael Keaton var alltid min favoritt-Batman. Jeg tror det på en måte har ligget i meg hele tiden."

Når det gjelder spillene, er det Kevin Conroy han liker best, og når det gjelder å følge i hans fotspor, sier Matheson :

"For det første, når det gjelder stemme, er Kevin Conroy den største gjennom tidene. Så det er veldig skremmende."

Matheson fortsetter med å si at han føler seg "livredd for å bli med på denne listen over mennesker som har bidratt med stemmen og skuespillertalentet sitt til dette spillet og til denne karakteren", men han avslutter med å legge til at han er "utrolig ydmyk" over æren og anser seg selv som "en vinner av konkurransen bare ved å være involvert".

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight kommer 29. mars til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X. Det kommer også til Switch 2 i 2026, men datoen er ennå ikke fastsatt.