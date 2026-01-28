Ny Marathon -trailer tar sikte på Destroyer Shell

HQ

Etter en turbulent periode er Bungie endelig klar med sitt første spill siden Destiny 2 i 2017, nemlig Marathon. Spillet lanseres på Xbox Series X/S, PlayStation 5 og PC den 5. mars.

Bungie har nå sluppet en ny trailer som fokuserer på spillets Destroyer Shell, som spillerne kan bruke med sin Runner. Det er ingen gameplay i traileren, men den er likevel verdt å sjekke ut, om ikke annet for den vakre art direction som Marathon har.

