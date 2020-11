Ny mod gjør det mulig å spille Skyrim i 60fps på Xbox Series

Du ser på Annonser

The Elder Scrolls V: Skyrim er fortsatt et uhyre populært spill, og spilles aktivt av millioner rundt omkring i verden. De som spiller på konsoll har dog aldri fått fullt utbytte av den tekniske opplevelsen, men via mods kan man nå få en litt bedre opplevelse på konsoll også, i hvert fall på Xbox Series.

Som WCCFTech kan fortelle, så har brukeren Smudegy5000 utgitt en mod som foretar en simpel endring av spillets .ini-fil, som så slår av V-Sync dermed fjerner spillets "cap" på frameraten.

Denne kan installeres i Xbox Series-versjonen av spillet, da Xbox-utgaven har adgang til mods, og dermed kan man nyte spillet i 60fps.

Men brukeren sier også at siden dette ikke er en dedikert optimering, så må man forvente å se noen dykk i bildehastigheten til tider. Men det er kanskje verdt det?