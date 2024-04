Ny oppdatering til Spirittea gir deg hint om hvordan du fullfører spillet.

HQ

Det er noen måneder siden Spirittea kom ut på PC og konsoller, lenge nok til at mange har rukket å fullføre dette Stardew Valley-aktige livsscenariet, der vi flytter til en bortgjemt liten by og driver et badehus for fortapte ånder, som i Spirited Away.

Vel, det ser ut til at disse åndene fortsatt er veldig fortapt for mange, for ifølge utviklerne på spillets Discord-kanal kommer den nye Spirittea -oppdateringen "The Helping Hands" til Steam for å gjøre veien litt lettere for spillere som fortsatt ikke har funnet alle åndene. Ifølge oppdateringsnotatene på Steam vil vår spektrale følgesvenn, katten Wonyan, nå gi oss bedre hint. Hvis vi på noe tidspunkt i eventyret ikke vet hvor vi skal lete eller hvordan vi skal gå videre, er det bare å spørre katten, så vet han hvor vi skal gå.

Denne oppdateringen er tilgjengelig for PC-versjonen, og selv om det ikke finnes noen dato for konsolloppdateringen, forventes Cheesemaster Games å lansere den i løpet av de kommende ukene, slik tilfellet har vært med tidligere oppdateringer.

Spiller du fortsatt Spirittea?