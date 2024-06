Ny runde med oppsigelser og to nedleggelser hos Avalanche Studios

HQ

Selv i tider som disse, når vi feirer bransjens fremtid på en spesiell måte med arrangementer og store lanseringer, glemmer vi ikke at 2024 viser seg å være det verste året noensinne for arbeiderne som skaper titlene vi elsker så høyt. Nå har vi fått bekreftet at et annet stort utviklingsteam nedbemanner arbeidsstyrken og kontorer rundt om i verden.

Avalanche Studios, skaperne av Just Cause-serien, Mad Max, Rage og mange andre, har utstedt en uttalelse på sin offisielle nettside der de informerer om at de stenger to av sine fem lokasjoner rundt om i verden (New York og Montreal), og vil redusere sin globale arbeidsstyrke med 9 %, noe som betyr 50 oppsigelser.

"Dette er en svært vanskelig beslutning, men vi mener den er nødvendig for å sikre en stabil og bærekraftig fremtid for selskapet.

"Vårt fokus er nå på å støtte alle Avalanchers gjennom denne vanskelige tiden. Vi er takknemlige for de uvurderlige bidragene fra de som slutter, og vi er fortsatt opptatt av å skape fantastiske spillopplevelser for spillerne våre."

Det er foreløpig ukjent om noen av selskapets pågående prosjekter har blitt påvirket. Ifølge nettstedet Game Industry Layoffs, som sporer tap av jobber for profesjonelle i bransjen, har mer enn 10 200 jobber allerede gått tapt bare i år.