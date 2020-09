Ny Super Smash Bros. Ultimate-figur avsløres i morgen

Du ser på Annonser

Da Nintendo annonserte at Super Smash Bros. Ultimate ville ha et nytt Fighter Pass gjorde de det klart at vi ville få en ny figur i sommer og høst. Etter at Covid-19 virkelig begynte å herje måtte de innrømme at ting hadde gått tregere enn planlagt selv om Arms-utvidelsen kom som planlagt, men det betyr ikke at vi må vente til 2021 for spennende nyheter.

Nå kan det japanske selskapet avsløre at den neste Super Smash Bros. Ultimate-figuren vil avdukes i en tre minutter lang video klokken 16 i morgen. Deretter vil det også komme en kort melding fra Masahiro Sakurai, så det kan virke som om han kanskje ønsker å oppklare hvordan pandemien har endret ting.

Hvilken figur tror du vi får se i morgen? Enda en fra Fire Emblem? ;)