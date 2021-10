HQ

Total War: Warhammer III har riktig nok blitt utsatt til neste år, som så mange andre spill også har, men det betyr ikke at vi ikke får se noe til det.

Creative Assembly har smått begynt å introdusere oss for de forskjellige fraksjonene, og denne nye traileren handler om Lord of Change, Kairos Fateweaver og Oracles of Tzeentch. Se den nedenfor.