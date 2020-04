I sommer kommer Tales of Crestoria til både Android og iOS, og nå har Bandai Namco sluppet hva de kaller Final Trailer (som vi mistenker ikke blir den siste likevel). I Tales of Crestoria får vi spille som to unge syndere i en verden hvor alle for "vision orbs" implantert på et nærmest Big Brother-inspirert fra boken 1984, ikke TV-serien) vis. Traileren lar oss treffe disse personene og sjekke ut litt gameplay samt høre på musikken fra spillet. Sjekke den ut nedenfor.

