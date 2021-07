Ny video sammenlikner Battlefield Portal-grafikk med de klassiske banene

DICE og EA deler mer informasjon om spilling og lagring på tvers av konsoller og PC, hva som skjer med ting du kjøper, at du alltid må ha internett for å spille og mer.

Allerede i 2019 begynte vi å høre om et nytt Battlefield, men da kun i form av at EA sa spillet ville komme i 2021. Siden den gang har vi hørt lang er spennende ting. Med...

Årets Battlefield avsløres neste uke

den 1 juni 2021 klokken 21:22 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Planen var i utgangspunktet at høstens Battlefield skulle avdukes i mai, men etter at traileren fant sin på vei internett bestemte EA seg for å utsette den til juni. Nå...