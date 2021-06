Du ser på Annonser

Det virker som at Bright Memory: Infinite-lanseringen kanskje ikke er så langt unna, da utvikleren FYQD nå skriver på Twitter at alt gameplay er utviklet og at de går inn i en dubbing- og musikk-fase. De bekrefter også at Bright Memory: Infinite kommer til å vises med en ny trailer på Gamespot-eventet Play For All under E3.

I mellomtiden har vi fått nye skjermbilder som viser hva vi har i vente, som er adrenalinfylt action.

Spillet lanseres i år på PC og Xbox Series. Her er de fire nye bildene.