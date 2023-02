Nye Armored Core VI-detaljer avslørt

HQ

Da FromSoftware bekreftet at deres neste spill er Armored Core VI: Fires of Rubicon i stedet for et nytt tilskudd Soulsborne-serien var mange nysgjerrige på å se hvordan selskapet ville takle et hopp til en serie det ikke hadde rørt på 10 år.

Nå kaster et nytt intervju med Armored Core VI: Fires of Rubicons produsent Yasunori Ogura litt lys over hvordan spillet vil se ut.

Ogura beskriver serien for de uinnvidde, og sier at Armored Core er "en actionserie, men en med en enorme dybde når det gjelder både historie og tilpasning." "Spesielt tilpasningselementet," fortsetter han, "som involverer fri montering av deler kan være veldig dypt og komplekst, men er også en av de mest givende delene av å spille disse spillene. Prøving og feiling spiller en stor rolle, ettersom du utvikler din egen ideelle mech, både når det gjelder ytelse og faktisk utseende. Jeg antar at det er nøkkelpunktet.

Ifølge Ogura var det alltid en plan om å gå tilbake til Armored Core, selv med suksessen til FromSoftwares andre titler som Dark Souls og Elden Ring. Armored Core VI: Fires of Rubicon har lært av FromSoftwares andre verk, og Ogura sier at "nye tiltak" er på plass "for å bidra til å gjøre montering og tilpasning mer intuitiv og logisk enn den har vært tidligere." Dette nye systemet blir sammenlignet med hvordan Elden Ring var et enklere spill for mange å plukke opp sammenlignet med FromSoftwares andre titler.

Takk, Gematsu.