Nye bilder fra The Last of Us: Part II hjelper litt på skuffelsen

Så kom altså den amått forventede, men uansett skuffende beskjeden om at The Last of Us: Part II må utsettes på ubestemt tid på grunn av ekstra tid til finpuss og problemer med logistikken. Heldigvis har Naughty Dog for vane å kompensere med noen gode nyheter, noe som også er tilfellet i dag.

Vi har nemlig også fått noen nye skjermbilder fra PlayStation 4 Pro-utgaven av The Last of Us: Part II. Her får vi blant annet en nærmere titt på Ellie og Dina sitt forhold, Jesse, Tommy, noen av slemmingene og hvor dyster denne verdenen er med brennende landsbyer og det hele.