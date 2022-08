Nye detaljer om Blizzards kommende overlevelsesspill

HQ

Tidligere i år presenterte Blizzard sitt første nye produkt på lenge. Dessverre har spillet ennå ikke noe navn, og vi fikk bare se noen få fantasy-inspirerte konseptbilder. Nå har dog flere detaljer dukket opp.

Det begynte med en Reddit-tråd, som siden har fått støtte av både Jason Schreier og Jez Corden på Windows Central. Tråden bekrefter at prosjektets kodenavn er Odyssey og at det ikke er noen kobling til deres tidligere etablerte serier.

Spillet handler om å samle ressurser og lage ulike eliksirer som du kan selge til andre spillere i din egen butikk, som du også kan designe fra bunnen av. Du kan se listen over lekket informasjon nedenfor: