Nye filmplakater for Ghostbusters: Frozen Empire viser skurken

Helt siden vi fikk se logoen til den kommende Ghostbusters-filmen har vi visst at det kommer til å bli et skremmende eventyr. I forrige måned fikk vi den første teaser-traileren til det som da fikk navnet Ghostbusters: Frozen Empire, og nå har Jason Reitman (manusforfatter og produsent) avslørt de tre første filmplakatene.

Alle tre viser et New York som har blitt utsatt for de største frostskadene siden filmen The Day After Tomorrow hadde premiere i 2004, og vi får også en bedre titt på den nye spøkelsesaktige skurken. Ghostbusters: Frozen Empire har premiere på kino 29. mars, og vi vil sannsynligvis få en trailer i full lengde ganske snart.