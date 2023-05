Nye Marathon-detaljer avslørt i video

HQ

Bungie tok oss alle på sengen for et par dager siden da de avslørte Marathon, en retur til sin første IP etter nesten 30 år siden oppstarten. Selv om vi bare fikk en filmatisk trailer på PlayStation Showcase har Bungie nå gitt oss noen flere detaljer i en video som tar oss bak kulissene.

Videoen, med tittelen "What is Marathon?", gir oss et innblikk i noen spillmekanikker som høres utrolig ambisiøse ut. Bungie hentyder for eksempel til at det finnes noen progresjonsmekanismer i spillet som kan føre til at ting låses opp for hele fellesskapet, for eksempel artefakter som blir funnet i spill som kan låse opp nye kart.

Bungie satser på spillerstyrte historier med dette ekstraksjonsskytespillet, og det ser ut til at spilleren kan ta mange valg, blant annet når det gjelder spillerprogresjon og tilpasning av karakterer.

Se videoen i sin helhet nedenfor. Gleder du deg til Marathon?