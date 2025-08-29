Nye operasjoner, våpen, fiender og mer avslørt i Warhammer 40,000: Space Marine II Year 2

HQ

Det har snart gått ett år siden Warhammer 40,000: Space Marine II sprang ut av sin drop pod, og vi har allerede fått et vell av innhold fra Saber Interactive for å holde kampene våre i den dystre, fjerne fremtiden friske og interessante.

Det er imidlertid ingen planer om å slutte med ekstra oppdateringer med det første. Som vist i Year 2-traileren for Warhammer 40,000: Space Marine II og veikartet fra Saber, kan vi se at det er mye mer på kortene når det gjelder kosmetikk, nye PvE- og PvP-kart, spillmoduser og mer.

4. september begynner år 2 med utgivelsen av spillets andre sesongkort. For de som ikke ønsker å bruke penger på ekstra kosmetisk innhold, vil nye fiendevåpen og et ekstra oppdrag også bli utgitt på den datoen for alle eiere av Space Marine II.

Når vi ser fremover, ser vi at Patch 12 i 1. kvartal neste år ser ut til å være den neste store saken, ettersom den introduserer Techmarine-klassen til spillet, noe som sannsynligvis vil endre metaen og måtene folk spiller betydelig på.