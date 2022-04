Nye PlayStation Plus kommer også til Norge i juni

HQ

Da Sony endelig bekreftet nye PlayStation Plus i mars sa de at planen var å lansere tjenesten gradvis fra og med juni. Siden Asia og Amerika ble nevnt først antok mange at vi måtte vente til i alle fall sensommeren her til lands, men det blir ikke tilfellet.

Sony forteller at planen er å slippe nye PlayStation Plus i Norge den 22. juni. Dermed kan vi være ganske sikre på å få høre mer om hvilke spill som er med i de to øverste nivåene og norske priser de neste ukene.