Nye plottdetaljer og sesonglengde avslørt for Spider-Noir

HQ

I forkant av avsløringen av Spider-Noir traileren, har vi fått litt ny informasjon om Nicolas Cages nett-svingende krimdrama før den kommer på skjermen denne våren. Plottdetaljer, antall episoder og mer har blitt avduket på forhånd, noe som gir oss noen detaljer for å begynne å knekke saken på vidt gap.

I Spider-Noir vil Nicolas Cage ikke akkurat spille den samme versjonen av karakteren vi så i Spider-Man: Into the Spider-Verse. I stedet skal han spille Ben Reilly, en karakter som ble introdusert av Marvel på 1970-tallet som en klone av Peter Parker. Han kommer heller ikke til å bli kalt Spider-Man. I stedet blir han bare kjent som The Spider, noe som er en tilbakevending til gamle superheltnavn.

I følge Esquire skal Cages nye krimdrama også bare vare i 8 episoder. Den vil følge Edderkoppen mens han etterforsker attentatforsøk på forbryterbossen Silvermane, og vil inneholde Noir-stiliserte varianter av klassiske Spidey-skurker, som Sandman.

Som vi allerede vet, vil du kunne se serien enten i svart-hvitt eller i farger, og hvis du vil se hvordan begge disse versjonene ser ut, kan du sjekke ut mange nye Spider-Noir bilder her.