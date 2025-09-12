LIVE
      Dragon Quest VII Reimagined

      Nyinnspilling bekreftet: Første titt på Dragon Quest VII Reimagined, kommer 5. februar

      En fullstendig nyinnspilling for Nintendo Switch og Nintendo Switch 2.

      Det har vært ryktet i flere måneder nå, med lekkasjer her og der, men ingen av dem har helt spikret hva det egentlig betydde, helt til i dag har mysteriet blitt oppklart. Vi vil faktisk få en nyinnspilling av Dragon Quest VII neste år, kalt Dragon Quest VII Reimagined.

      Det er en konvertering av den klassiske 2013-remaken av DQVII, som ble utgitt i Vesten i 2016, denne gangen vil vi ha en fullstendig 3D-modellert verden, moderne spillmekanikk og neste generasjons grafikk (spesielt på ansiktene).

      Men Dragon Quest VII Reimagined opprettholder den samme ånden i serien som er synonymt med eventyr, og det kommer relativt snart. Dragon Quest VII Reimagined lanseres på Nintendo Switch og Nintendo Switch 2 den 5. februar 2026. Sjekk ut traileren og de første skjermbildene av spillet nedenfor.

