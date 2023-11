Nyinnspillingen av How to Train Your Dragon får premiere i juni 2025

I sommer kunngjorde DreamWorks og Universal at How to Train Your Dragon live-action-remaken ville bli forsinket fra premieredatoen i mars 2025. Årsaken var at streikene og produksjonen ble forsinket, og på det tidspunktet ble det ikke gitt noen fast dato for når filmen ville lande, i stedet så vi bare på forsinkelsen som ubestemt.

Men dette har siden blitt korrigert, og nå har de to produksjonsselskapene avslørt at live-action-filmen får premiere 13. juni 2025. I følge Collider har filmen allerede startet innspillingen, men måtte ta en pause på grunn av streikene, noe som betyr at når streikene til slutt kommer til sin konklusjon (kanskje i løpet av de kommende dagene), kan produksjonen gjenopptas relativt snart.

Gleder du deg til live action-versjonen av Cressida Cowells bokserie?