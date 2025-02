Nyt skjønnheten på Arrakis i en ny video av Dune: Awakening

HQ

Vi har ingen eksakt dato ennå, men vi vet at Dune: Awakening snart kommer til PC. Funcom minnet oss på dette tidligere i dag i en pressemelding som fulgte med en ny trailer for spillet, selv om den er litt annerledes enn det du forventer.

Det er en video med tittelen "The Beauty of Arrakis", der vi, akkompagnert av en temasang som er helt i tråd med Denis Villeneuves moderne visjon av Dune, besøker forskjellige steder og bosetninger på Arrakis. Fra ødemarken O'odham til byen Arrakeen. Det kan virke som et øde sted, men det enorme området er hjemsted for en rekke unike steder, fulle av hemmeligheter som skal oppdages.

Nyt skjønnheten i Arrakis nedenfor mens vi venter på den (kommende) utgivelsen av Dune: Awakening på PC.