Nyt vårt eksklusive galleri med 58 Mario Kart World 4K-skjermbilder

HQ

Mario Kart World har startet motoren og er nå klart til å lanseres, sammen med Nintendo Switch 2, så snart som i overmorgen. Derfor, etter å ha sendt Gamereactor til både Frankfurt og Madrid for å spille i flere timer i alle spillmoduser, kan du finne Jonas Mäkis siste inntrykk her og David Caballeros spillvideoer her.

Men det er ikke alt, for vi elsker også å ta bilder av de forbløffende scenene og de bisarre karakterene, og det er derfor vi presenterer et 60 (!) eksklusivt bildegalleri før, inkludert 58 2160p-skjermbilder, men også et par 1080p-bilder tatt fra vår tid med spillet, som du fritt kan laste ned og bruke som ditt splitter nye Mario Kart World -bakgrunnsbilde mens du venter på utgivelsen om 3, 2, 1 ...