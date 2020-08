Nytt Batman-spill offentliggjøres neste helg

Jeg tok meg friheten å ha overskriften nytt Batman-spill vil vises frem i august da Warner Bros. annonserte DC Fandome for en måned siden, og dette kunne jeg selvsagt gjøre med god samvittighet.

Warner Bros. Montreal kan nemlig bekrefte at de vil ha et panel dedikert til sitt neste spill. De skriver ikke selv at det er Batman, men med såpass klare hint og veldig troverdige lekkasjer er det liten tvil om at vi endelig skal få se Batman: Gotham Knights klokken 1930 den 22. august.