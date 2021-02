Nytt Battlefield er sikret i høst - Vil vises frem til våren

Electronic Arts bestemte seg for å gi Battlefield-fansen skuffende nyheter tidlig da selskapet allerede i 2019 annonserte at vi ikke ville få et nytt spill i serien før 2021, men det var i alle fall litt betryggende å høre at planene fortsatt var de samme for tre måneder siden. Covid-19 har uansett fortsatt å prege spillindustrien de siste månedene, så mange har nok vært bekymret for at vi ikke skal få se hva DICE kan gjøre på sterkere maskinvare før i 2022. Heldigvis høres det ut som en utsettelse er meget usannsynlig.

Andrew Wilson, EAs "chief executive officer", benyttet nemlig anledningen under selskapets ferske investorrapport til å si følgende:

"Vi ser frem til å dele mye mer om våre planer for FY22 (finansåret 2022 som varer fra 1. april 2021 og ut den 31. mars 2022 red.anm.) i de kommende månedene, inkludert vår neste Battlefield-opplevelse som vil markere en retur til total militær krigføring.

Spillet utnytter kraften i nestegenerasjons plattformer for å bringe massive, oppslukende kamper til live med flere spillere enn noen gang. Med kart av enestående skala vil den neste utgaven av Battlefield ta all ødeleggelsen, spillerfriheten, samt kjøretøy- og våpen-kampene som franchisen er kjent for og heve det til et annet nivå.

Laget er fokusert, og spillet ligger foran våre interne milepæler. Vi vil avsløre spillet til våren, og levere en definerende Battlefield-opplevelse for spillerne våre 2021s høstsesong."

Wilson liker helt klart å fokusere noe voldsomt på skala når han snakker om høstens Battlefield, men av det jeg hører er det en kul grunn til dette. Samtidig skal ikke størrelsen bety at kvaliteten DICE er kjent for blir lavere. Om det stemmer og hva det betyr skal vi altså få vite når de første skikkelige detaljene og trailerene (Ikke så mange "in-engine"-tull vær så snill, EA) om noen få måneder.

Hva mener du må endres og forbedres fra Battlefield V, og når og hvor bør turen gå?