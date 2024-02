Nytt Battlefield kommer ikke før tidligst våren 2025

HQ

I en nylig publisert finansrapport der EA diskuterte det siste regnskapsåret og så fremover, kommenterte EAs finansdirektør Stuart Canfield regnskapsåret 2025, det vil si perioden som starter i april 2025 og varer ut mars 2026.

Her sa han blant annet "Når vi ser utover regnskapsåret 2025, forventer vi at veksten i nettoomsetningen vil akselerere i løpet av de neste par årene, godt hjulpet av vår portefølje av bransjeledende immaterielle rettigheter. Veksten i de viktigste sportsfranchisene våre, nytt innhold og engasjerende opplevelser på tvers av de enorme nettsamfunnene våre, og ikoniske nyutgivelser som Battlefield, Sims og andre titler under utvikling, vil gi oss et vendepunkt som gir vekst i nettoomsetningen og øker den underliggende lønnsomheten."

Ifølge Canfield må vi vente mellom 14 og 25 måneder på et nytt Battlefield. Det ryktes allerede at det blir en reboot med den mest realistiske ødeleggelsen noensinne, og basert på den informasjonen kan vi bare anta at de trenger all den tiden de kan få. Ikke minst med tanke på kritikken den forrige installasjonen fikk.