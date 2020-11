Nytt Battlefield lover store ting for høsten 2021

Allerede for et år siden gjorde EA og DICE det klart at vi ikke får et nytt Battlefield-spill før tidligst høsten 2021, og selv om de ikke akkurat pøset på med informasjon i dagens investormøte fikk vi da litt å tygge på.

Electronic Arts-sjefen Andrew Wilson fortalte nemlig i samtalen etter kvartalsrapporten at det neste Battlefield-spillet (han sa ikke Battlefield 6 eller noe slikt) vil ha en skala vi aldri har sett maken til takket være teknologien i PlayStation 5 og Xbox Series X. Testerne skal være storfornøyde allerede, så Wilson gleder seg til å gi oss de første skikkelige detaljene og klippene fra spillet til våren om alt går som planlagt.

En god del PR-snakk der altså, men det er alltids greit å høre at svenskene i kjent stil satser stort og at spillet fortsatt ligger an til å komme neste høst.