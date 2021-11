Nytt Child of Light er på vei

Over tre år har gitt siden Child of Light-lederen Patrick Plourde la ut en melding som tilsynelatende bekreftet at spillet ville komme til Nintendo Switch og få en oppfølger. Dessverre tok det bare et år før han fortalte at det nok ikke var håp om Child of Light II. Heldigvis virker det i alle fall som om selve universet fortsetter.

Plourde forteller på Twitter at Ubisoft nylig har godkjent "Aurora og Igniculus' sitt neste store eventyr". Litt skuffende er det at han samtidig bemerker at det ikke er snakk om en oppfølger, men en spin-off som forteller hva som skjer etter slutten i originalen. Dette spillet lages også av et annet utviklerstudio, så grunnen til at det ikke kalles en oppfølger er nok endring av sjanger og gameplaymekanikker. Mer informasjon skal komme neste år.