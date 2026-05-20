Nytt D&D-spill fra Star Wars Jedi og God of War-veteran kansellert av Hasbro

Nesten et år etter at det først ble avslørt, har Giant Skulls nye D&D-spill blitt kansellert av franchisens eier, Hasbro. Etter å ha sett en tidlig versjon av spillet, antas det at Hasbro mistet interessen og ikke lenger vil forfølge spillet til utgivelse.

Wizards of the Coast, skaperen av Dungeons & Dragons, avslørte så mye til Bloomberg. Prosjektet ble beskrevet som et "tidlig konsept", men kanselleringen betyr ikke nødvendigvis at Asmussen og D&D ikke vil ha et partnerskap i fremtiden. "Vi har stor respekt for Stig Asmussen og teamet hans og verdsetter vårt pågående forhold", sier en talsperson for Wizards.

Vi rapporterte om kunngjøringen av prosjektet tilbake i juni 2025, og det var stor spenning rundt en veteran som Asmussen som jobbet med en så elsket IP. "Målet vårt er å lage et rikt nytt Dungeons & Dragons-univers fylt med oppslukende historiefortelling, heroisk kamp og spennende traversering som spillerne vil omfavne fullt ut," sa Asmussen den gangen.

Selv om dette er slutten på action-/eventyrprosjektet for denne gang, er det ikke bare undergang for D&D-spillene. Hasbro har tydeligvis store forhåpninger til sine videospill i fremtiden, og det er mulig vi kan få se et Giant Skull-spill i sortimentet en dag. Bare ikke i dag.