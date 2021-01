Nytt event tilføyer Hyrule Warriors: Age of Calamity-spirits til Super Smash Bros. Ultimate

Du ser på Annonser

Den offisielle japanske Twitter-kontoen til Super Smash Bros. har avslørt at Spirits fra Hyrule Warriors: Age of Calamity kommer til Ultimate via et nytt event. Eventet starter i morgen, 8. januar, og inkluderer blant andre Impa, Terrako og Sooga.

Det er fortsatt uklart om disse er eksklusive til eventet eller om de kan kjøpes i butikken i ettertid. Tidligere har spillet hatt ekslusive Spirits for eiere av Pokémon: Let's Go, Pikachu! og Let's Go, Eevee!, men disse ble senere tilgjengelige for alle andre, så det er fortsatt et lite håp dersom du av en eller annen grunn skulle gå glipp av dette eventet.

Takk, My Nintendo News