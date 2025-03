Nytt gigantisk Lego Mario Kart-sett lekker ut

HQ

Lego Mario-settene er noen av Legos mest kjente og bestselgende produkter i dag, spesielt som startsett for klossebyggerhobbyen. Av disse er de i Mario Kart-serien spesielt gode, men de har alltid gitt meg følelsen av å være for enkle eller for små. Det kommer heldigvis snart til å endre seg.

Et nytt Lego Mario Kart-sett med ikke mindre enn 1 972 brikker har nettopp blitt lekket og vil være tilgjengelig fra 1. mai til en pris på 169,99 dollar. For øyeblikket vises det ikke på den offisielle nettsiden, men siden og referansekoden vil helt sikkert vises i løpet av de neste timene. Vi har også et første bilde som du finner nedenfor.

Det ser sikkert bra ut ved siden av Lego Giant Bowser-settet, synes du ikke?