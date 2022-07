Nytt Immortals: Fenyx Rising skal visst ta oss til Hawaii og Påskeøya

Ubisofts Immortals: Fenyx Rising er et ganske bra spill veldig inspirert av The Legend of Zelda: Breath of the Wild, men det ble dessverre litt oversett på grunn av lanseringen såpass sent i et år som også bydde på perler som God of War og Red Dead Redemption 2. Heldigvis høres det ut som om spillet uansett har gjort det godt nok til at utviklerne får prøve lykken igjen.

I den nyeste episoden av Game Mess Decides sier Games Beat-journalisten Jeff Grubb at en av hans veldig pålitelige kilder hevder Immortals: Fenyx Rising skal få en oppfølger i form av en spin-off som bytter ut gresk mytologi (og kinesisk om du inkluderer utvidelsen Myths of the Eastern Realms) med New Zealand, Hawaii, Påskeøya og mer. Dette siden spillet visstnok skal ta oss til øygruppene i Polynesia. Skiftet av sted skal også bety en liten visuell endring som gjør at det ikke blir like likt Zelda, men slikt kan jo endre seg før lansering siden prosjektet fortsatt er i en såpass tidlig fase at det ikke kommer før tidligst i 2025 eller noe om det i det hele tatt blir en realitet.